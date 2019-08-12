В Совете Европы раскритиковали парламент Германии за отсутствие борьбы со взяточничеством

В Совете Европы раскритиковали парламент Германии за то, что он не прилагает достаточно усилий для реализации рекомендаций по борьбе с взяточничеством от 2015 года.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обнародованном в понедельник, 12 августа, отчете Группы государств Совета Европы против коррупции (GRECO).

GRECO дала "глобально неудовлетворительную" оценку немецкому парламенту и решила применить процедуру привлечения к ответственности. Это означает, что немецкая делегация должна до 20 июня 2020 года предоставить отчет о ходе выполнения рекомендаций.

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В отчете, принятом в марте 2017 года, GRECO вспомнила о позитивных шагах, предпринятых для выполнения рекомендаций 2015 года по прокурорам и судьям, но уже тогда отметила незначительный прогресс в отношении членов парламента Германии.

Опубликованный сегодня отчет подтверждает отсутствие прогресса, так как ни одна из четырех рекомендаций по предотвращению коррупции в отношении членов парламента не была полностью выполнена на сегодня.

Критика GRECO касается недостатков в регистрации лоббистов и других третьих лиц, стремящихся влиять на работу парламента, и поздней публикации законопроектив.

Группа также выразила разочарование в связи с отсутствием прогресса в том, чтобы законодатели раскрывали потенциальный конфликт интересов между частными делами и парламентскими обязанностями.