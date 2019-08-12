Балкани потерпають від найбільшої за літо спеки
Балкани потерпають від шаленої спеки — влада звернулася з проханням до людей залишитися вдома за можливості.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AP.
В понеділок в Боснії та Хорватії температура піднялася до 40 градусів за Цельсієм, найвищого рівня в регіоні цього літа.
В південному боснійському місті Мостар температура досягла 42 градусів тепла в понеділок.
В центрі Белграда вулиці протягом дня були порожніми. Чимало людей охолоджувалися в річках Дунай і Сава. У белградських парках встановили цистерни з питною водою.
Метеорологи прогнозують зниження температури в кінці цього тижня з можливими сильними грозами в усьому регіоні.
Нагадаємо, європейські погодні експерти назвали цьогорічний липень найспекотнішим місяцем за всю історію глобальних спостережень.