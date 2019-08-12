Европейская погодная служба назвала нынешний июль самым жарким в истории

Балканы страдают от безумной жары — власти обратились с просьбой к людям остаться дома по возможности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство AP.

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В понедельник в Боснии и Хорватии температура поднялась до 40 градусов по Цельсию, самого высокого уровня в регионе этим летом.

В южном боснийском городе Мостар температура достигла 42 градусов тепла в понедельник.

В центре Белграда улицы в течение дня были пустыми. Многие охлаждались в реках Дунай и Сава. В белградских парках установили цистерны с питьевой водой.

Метеорологи прогнозируют снижение температуры в конце этой недели с возможными сильными грозами во всем регионе.

Напомним, европейские погодные эксперты назвали нынешний июль самым жарким месяцем за всю историю глобальных наблюдений.