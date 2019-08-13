На грецькому острові евакуювали села через нестримні лісові пожежі

У результаті лісових пожеж, що спалахнули на грецькому острові Евбея у вівторок вранці та продовжують безконтрольно поширюватися, евакуйовані три населені пункти.

Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на Kathimerini.

Понад дві сотні пожежників на 75 автомобілях, шість літаків та шість вертольотів намагаються зупинити вогонь у той час, як густий дим створює надскладні умови для роботи.

Гасінню пожеж перешкоджають сильний вітер, що дме в районі та нерівна місцевість.

Величезний вогонь зруйнував будинки у селі Макрімаллі, яке було евакуйоване. Тепер вогонь прямує на південь та південний захід. Окрім Макрімаллі, влада також евакуювали села Контодеспоті та Ставрос. Людей на міських та військових автобусах доставили у безпечне місце.

Острів Евбея розташований на північ від Афін, тож дим від вогню накрив і грецьку столицю. Раніше рятувальники евакуювали монастир на острові.

Нагадаємо, МЗС попередило українців у зв'язку з загрозою пожеж і спекою в Греції.