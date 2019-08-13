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На греческом острове эвакуировали села из-за лесных пожаров

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На греческом острове эвакуировали села из-за лесных пожаров

Вторник, 13 августа 2019, 17:15

В результате лесных пожаров, которые вспыхнули на греческом острове Эвбея во вторник утром и продолжают бесконтрольно распространяться, эвакуированы три населенных пункта.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на Kathimerini.

Более двухсот пожарных на 75 автомобилях, шесть самолетов и шесть вертолетов пытаются остановить огонь в то время, как густой дым создает сложнейшие условия для работы.

 

Тушению пожаров препятствуют сильный ветер, дующий в этом районе, и неровная местность.

Сильный огонь разрушил дома в селе Макрималли, которое было эвакуировано. Теперь огонь направляется на юг и юго-запад. Кроме Макрималли, власти также эвакуировали села Контодеспоти и Ставрос. Людей на городских и военных автобусах доставили в безопасное место.

 

Остров Эвбея расположен к северу от Афин, поэтому дым от огня накрыл и греческую столицу. Ранее спасатели эвакуировали монастырь на острове.

Напомним, МИД предупредил украинцев в связи с угрозой пожаров и жарой в Греции.

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Греция стихийные бедствия
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