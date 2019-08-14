Лісові пожежі у Греції: Італія та Хорватія допоможуть літаками

Греція у зв’язку з лісовими пожежами на острові Евбея звернулася до європейської системи цивільного захисту з проханням про допомогу - Італія і Хорватія пообіцяли надати чотири пожежних літаки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Комісар з гуманітарної допомоги та врегулювання криз в Європі Христос Стиліанідес після зустрічі з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом в середу в Афінах сказав, що перший італійський літак вже прибув, а другий - у дорозі. Пізніше Міцотакіс попрямував в район пожежі, щоб зустрітися з вогнеборцями.

У середу пожежні літаки та вертольоти відновили польоти над районом лісових пожеж, що тривають у природному заповіднику на острові Евбея. Сотні людей напередодні були евакуйовані з чотирьох сіл і монастиря.

Літаки зосередилися на ділянках, де доступ до густого соснового лісу був ускладнений на землі. Понад 200 пожежників боролися з пожежею, що спалахнула близько 3 години ранку у вівторок. Один пожежник госпіталізований з опіками.

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У середу прогнозуються слабші вітри, і пожежна служба заявила, що ситуація значно покращилася в порівнянні з попереднім днем, хоча пожежа все ще не взята під контроль.

Евбея — другий за величиною грецький острів після Криту. Природний заповідник є частиною мережі природоохоронних територій Європейського Союзу Natura 2000.