Лесные пожары в Греции: Италия и Хорватия помогут самолетами
Греция в связи с лесными пожарами на острове Эвбея обратилась к европейской системе гражданской защиты с просьбой о помощи - Италия и Хорватия пообещали предоставить четыре пожарных самолета.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.
Комиссар по гуманитарной помощи и урегулированию кризисов в Европе Христос Стилианидес после встречи с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в среду в Афинах сказал, что первый итальянский самолет уже прибыл, а второй - в пути. Позже Мицотакис направился в район бедствия, чтобы встретиться с пожарными.
В среду пожарные самолеты и вертолеты возобновили полеты над районом лесных пожаров, которые продолжаются в природном заповеднике на острове Эвбея. Сотни людей накануне были эвакуированы из четырех сел и монастыря.
Самолеты сосредоточились на участках, где доступ к густому сосновому лесу был осложнен на земле. Более 200 пожарных боролись с пожаром, который вспыхнул около 3:00 во вторник. Один пожарный госпитализирован с ожогами.
В среду прогнозируются слабые ветры, и пожарная служба заявила, что ситуация значительно улучшилась по сравнению с предыдущим днем, хотя пожар все еще не взяли под контроль.
Эвбея - второй по величине греческий остров после Крита. Природный заповедник является частью сети охраняемых территорий Европейского Союза Natura 2000