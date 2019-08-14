Агентство Associated Press писатиме у своїх текстах Kyiv замість Kiev

Американське інформаційне агентство Associated Press відтепер вживатиме у своїх статтях назву столиці України відповідно до правопису англійською – Kyiv.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"AP змінила свій стиль для столиці України на Kyiv, відповідно до тієї транслітерації англійською, якій надає перевагу українська влада, та через зростання кількості використань", - пояснилo агентство у своєму Twitter.

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"Страва залишається під назвою chicken Kiev", - додали в AP, маючи на увазі "котлету по-київськи".

У жовтні 2018 року МЗС України спільно з Центром стратегічних комунікацій StratCom Ukraine розпочали онлайн-кампанію #CorrectUA, в рамках якої планують звертатися до іноземних ЗМІ з метою коригування правопису назви міста Київ - #KyivNotKiev. Відтоді понад 50 аеропортів світу почали вживати Kyiv замість старого варіанту.

Наразі піком кампанії стало те, що Рада США з географічних назв одностайно ухвалила рішення про заміну офіційної назви столиці України з "Kiev" на "Kyiv" у міжнародній базі.