Агентство Associated Press будет писать в своих текстах Kyiv вместо Kiev

Американское информационное агентство Associated Press отныне будет писать в своих статьях название столицы Украины в соответствии с правописанием на английском - Kyiv.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"AP изменила свой стиль для столицы Украины на Kyiv, согласно той транслитерации на английском, которую предпочитает украинская власть, и из-за роста количества использований", - пояснилo агентство в своем Twitter.

"Блюдо остается под названием chicken Kiev", - добавили в AP, имея в виду "котлету по-киевски".

В октябре 2018 года МИД Украины совместно с Центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine начали онлайн-кампанию #CorrectUA, в рамках которой планируется обращаться к иностранным СМИ с целью корректировки правописания названия города - #KyivNotKiev.

С тех пор более 50 аэропортов мира начали употреблять Kyiv вместо старого варианта.

Пока пиком кампании стало то, что Совет США по географическим названиям единогласно принял решение о замене официального названия столицы Украины с "Kiev" на "Kyiv" в международной базе.