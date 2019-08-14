Зеркаль планує завершити роботу в МЗС

Заступниця міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль заявила, що має намір завершити свою роботу в МЗС

Як пише "Європейська правда", про це вона розповіла в інтерв’ю BBC Україна.

"Думаю, що я відпрацювала усі свої завдання. Сьогодні виповнюється п'ять років, як мене було призначено на цю посаду на засіданні кабміну. І за ці п'ять років мені разом із колегами вдалося виконати усі завдання, які я ставила перед собою, які були перед міністерством закордонних справ у тих площинах, де я працювала", - сказала Зеркаль.

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Вона зазначила, що зараз у неї стоїть завдання визначитися щодо процедурних питань у арбітражі по моряках. "І, думаю, цим я буду завершувати свою каденцію в МЗС. Треба рухатися далі", - сказала вона.

Зеркаль зауважила, що не планує працювати у посольстві, та не зацікавлена залишити країну.

"Я вважаю, що в Україні є багато завдань, які є більш цікавими, ніж робота послом. Тому буду зважати на те, де буду потрібна… або не потрібна", - сказала заступниця глави МЗС.

Зеркаль зауважила, що після історії з посадою заступника глави адміністрації президента їй не надходили пропозиції роботи.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у травні призначив на посаду в АП заступницю глави МЗС Лану Зеркаль. Йшлося про те, що вона керуватиме зовнішньополітичним блоком АП.

Однак в той же день указ про призначення Зеркаль зник з офіційного сайту глави держави, а далі був скасований.

За даними джерел, Зеркаль відмовилася від посади через неприйнятність співпраці із керівництвом АП, а саме з главою адміністрації Андрієм Богданом.