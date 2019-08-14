Зеркаль планирует завершить работу в МИД

Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что намерена завершить свою работу в МИД.

Как пишет "Европейская правда", об этом она рассказала в интервью BBC Украина.

"Думаю, что я отработала все свои задачи. Сегодня исполняется пять лет, как я была назначена на эту должность на заседании кабмина. И за эти пять лет мне вместе с коллегами удалось выполнить все задачи, которые я ставила перед собой, которые были перед министерством иностранных дел в тех плоскостях, где я работала", - сказала Зеркаль.

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Она отметила, что сейчас у нее стоит задача определиться по процедурным вопросам в арбитраже по моряках. "И, думаю, этим я буду завершать свою каденцию в МИД. Надо двигаться дальше", - сказала она.

Зеркаль отметила, что не планирует работать в посольстве, и не заинтересована покидать страну.

"Я считаю, что в Украине есть много задач, которые являются более интересными, чем работа послом. Поэтому буду учитывать, где буду нужна ... или не нужна", - сказала заместитель главы МИД.

Зеркаль отметила, что после истории с должностью заместителя главы администрации президента ей не поступали предложения работы.

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Напомним, президент Владимир Зеленский в мае назначил на должность в АП Лану Зеркаль. Речь шла о том, что она будет руководить внешнеполитическим блоком АП.

Однако в тот же день указ о назначении Зеркаль исчез с официального сайта главы государства, а дальше был отменен.

По данным источников, Зеркаль отказалась от должности из-за неприемлемости сотрудничества с руководством АП, а именно с главой администрации Андреем Богданом.