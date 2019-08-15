Поліція Берліна розслідує напад на рабина, другий за 2 тижні

Берлінська поліція розслідує напад на рабина, другий за стільки ж тижнів у столиці Німеччини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Поліція заявила в четвер, що жертву, за одягом ідентифіковану євреєм, під час прогулянки по мікрорайону Шарлоттенбург у вівторок вдень збили на землю двоє підозрюваних. За словами поліції, потерпілий отримував допомогу в лікарні від болю в нозі та голові.

Ім'я потерпілого не вказували, але газета Bild назвала його Ян Аарон Хаммель. Рабин сказав, що чоловіки ображали його арабською мовою перед тим, як напасти на нього.

Два тижні тому поліція Берліна розпочала розслідування щодо заяви відомого рабина про те, що його ображали та обплювали, коли він прямував додому із синагоги зі своїм сином.

За даними МВС Німеччини, торік кількість злочинів на тлі антисемітизму зросла на 20% – до 1799. При цьому у 9 з 10 випадків у злочинах винні прихильники праворадикальної ідеології.

Деякі злочині також скоюють мусульмани, які "дивляться арабські телеканали, де представлено негативний образ Ізраїлю та євреїв".