Полиция Берлина расследует нападение на раввина, второе за 2 недели

Берлинская полиция расследует нападение на раввина, второе за столько же недель в столице Германии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Полиция заявила в четверг, что жертву, по одежде идентифицированную как еврея, во время прогулки по микрорайону Шарлоттенбург во вторник днем ​​сбили на землю двое подозреваемых. По словам полиции, потерпевший получал помощь в больнице от боли в ноге и голове.

Имя пострадавшего не было указано, но газета Bild назвала его Ян Аарон Хаммел. Раввин сказал, что мужчины оскорбляли его на арабском языке перед тем, как напасть на него.

Две недели назад полиция Берлина начала расследование по заявлению известного раввина о том, что его оскорбляли и оплевали, когда он направлялся домой из синагоги со своим сыном.

По данным МВД Германии, в прошлом году количество преступлений на фоне антисемитизма выросла на 20% - до 1799. При этом в 9 из 10 случаев в преступлениях виноваты сторонники праворадикальной идеологии.

Некоторые преступления также совершают мусульмане, которые "смотрят арабские телеканалы, где подают негативный образ Израиля и евреев".