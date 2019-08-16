Норвегия и Германия прекратили взносы в защиту Амазонии, лидер Бразилии резко ответил

Ультраправый президент Бразилии Жаир Болсонару раскритиковал Германию и Норвегию после того, как они прекратили делать пожертвования на проекты по защите тропических лесов Амазонки, заявив, что им следует сосредоточиться на собственных экологических проблемах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

"Не Норвегия ли - та, что убивает китов там, на Северном полюсе? Которая также ведет там разведку нефти?" - иронично спросил Болсонару в четверг. "Возьмите деньги и отправляйтесь на помощь Ангеле Меркель восстанавливать леса Германии".

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Осло и Берлин заявили, что правая администрация Болсонару не склонна бороться с вырубкой лесов.

Норвежское министерство окружающей среды подтвердило, что Норвегия приостановила финансирование Фонда Амазонии, созданного в 2008 году для получения пожертвований, используемых для финансирования проектов в регионе. На сегодняшний день наибольший вклад сделала Норвегия - 1,2 млрд долларов, Германия – 68 млн долларов, а бразильский государственный нефтяной гигант Petrobras - 7,7 млн долларов.

Согласно сайту фонда, около 470 млн долларов уже распределены на сотню проектов. Внесенные уже пожертвования не могут быть отозваны, но Норвегия заявила, что прекращает будущее финансирование в размере около 300 млн норвежских крон (более 33 млн долларов).

Германия остается в Фонде Амазонии, но министр охраны окружающей среды канцлера Ангелы Меркель заявила в воскресенье, что сокращает 35 млн евро финансирования других проектов устойчивого развития в лесах Бразилии.

Болсонару сказал в среду вечером, что "уважаемая Ангела Меркель" должна "взять деньги и восстановить леса Германии", добавив, что европейской стране это нужно "гораздо больше, чем здесь".

Во время встречи G20 в Японии в июне Меркель решительно критиковала экологическую политику Болсонару, характеризуя ситуацию как очень серьезную.

Последние данные бразильского института космических исследований показывают, что в последнем квартале прирост вырубки лесов в Амазонии выше, чем за тот же период за предыдущие три года.