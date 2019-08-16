МЗС Швейцарії не ризикнуло запитати росіян про пряму демократію

МЗС Швейцарії, проводячи за кордоном опитування громадян про імідж країни, виключило з опитувальника в Росії запитання про ставлення росіян до прямої демократії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Swiss Info.

Опитування у 19 країнах проводив підрозділ міністерства з просування за кордоном позитивного іміджу Швейцарії. Цікавились думкою громадян у Німеччині, Італії, Франції, США, Росії, Китаї та інших державах.

За допомогою цього опитування, так званого імідж-моніторингу, МЗС Швейцарії з'ясовує, як іноземне населення ставиться до Швейцарії.

Серед запитань було питання про пряму демократію та референдуми в Швейцарії. Респонденти повинні були зазначити, сильною чи слабкою стороною швейцарської політичної системи вони вважають пряму участь громадян у політиці.

Втім, в Росії, а також в Казахстані, ОАЕ та Китаї дипломати, за повідомленнями швейцарської преси, вирішили це запитання не ставити, оскільки вважали, що в цих країнах воно може бути сприйняте як опосередкована критика панівних у державах політичних режимів.

Маттіас Бухер, керівник відділу моніторингу та аналізу організації Präsenz Schweiz, яка займалась опитування, пояснив виданню, що таке рішення ухвалили через відсутність у цих країнах свободи думки, а тому люди не могли б висловлюватися відкрито і вільно. Це, за його словами, позбавило б опитування адекватності.