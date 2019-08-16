МИД Швейцарии не рискнул спросить россиян о прямой демократии

МИД Швейцарии, проводя за рубежом опрос граждан об имидже страны, исключил из опросника в России вопрос об отношении россиян к прямой демократии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Swiss Info.

Опрос в 19 странах проводилj подразделение министерства по продвижению за рубежом положительного имиджа Швейцарии. Интересовались мнением граждан в Германии, Италии, Франции, США, России, Китае и других странах.

С помощью этого опроса, так называемого имидж-мониторинга, МИД Швейцарии выясняет, как иностранное население относится к Швейцарии.

Среди вопросов был вопрос о прямой демократии и референдумах в Швейцарии. Респонденты должны были отметить, сильной или слабой стороной швейцарской политической системы они считают прямое участие граждан в политике.

Впрочем, в России, а также в Казахстане, ОАЭ и Китае дипломаты, по сообщениям швейцарской прессы, решили этот вопрос не задавать, поскольку считали, что в этих странах оно может быть воспринято как опосредованная критика господствующих в государствах политических режимов.

Маттиас Бухер, руководитель отдела мониторинга и анализа организации Präsenz Schweiz, которая занималась опроса, пояснил изданию, что такое решение было принято из-за отсутствия в этих странах свободы мнений, а потому люди не могли бы высказываться открыто и свободно. Это, по его словам, лишило бы опрос адекватности.