Українсько-польська група спростила незаконний перетин кордону для 1,5 тисячі осіб

У Польщі висунули обвинувачення польсько-українській злочинній групі, яка незаконно спростила перетин польського кордону для 1430 іноземців, в основному українців і білорусів.

Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на "Польське радіо".

Обвинувальний акт проти двох громадян Польщі та одного громадянина України, які входили до складу групи, направили до Окружного суду в Кєльцях.

Читайте також У Польщі затримали групу, що сприяла незаконній легалізації понад 600 іноземців

За словами слідства, члени групи у 2016-2018 роках спростили незаконний перетин польського кордону для 1430 іноземців. Від своєї незаконної діяльності вони отримали щонайменше 286 тисяч злотих (66 тисяч євро).

"Члени групи займалися супроводженням та легалізацією перебування у Польщі, в основному громадян України та Білорусі. Механізм діяльності полягав в організації іноземцям документів, що дозволяють їм просити у польських консульських установах в Україні і Білорусі віз, а також в одержанні від свєнтокшиського воєводи дозволів на тимчасове перебування у Польщі", - повідомили у Карпатському відділі Прикордонної служби.

Читайте також У Польщі трьом українцям загрожує 10 років тюрми за торгівлю краденими авто

"Прокурор обвинуватив двох громадян Польщі та громадянина України в участі в організованій злочинній групі та фальшуванні документів, пов’язаних із працевлаштуванням іноземців, а також документів щодо відкриття та продажу компаній і фірм, у межах яких іноземці мали працювати на території Польщі, а також підступному фішингу документів від комунальних служб, що зробило цю практику постійним джерелом доходу", - зазначили у Карпатському відділі Прикордонної служби.

Обвинуваченим загрожує до 15 років позбавленні волі. Слідство щодо інших членів групи триває.