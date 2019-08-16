Украинско-польская группа упростила незаконное пересечение границы для 1,5 тысячи человек

В Польше предъявлены обвинения польско-украинской преступной группе, которая незаконно упростила пересечение польской границы для 1430 иностранцев, в основном украинцев и белорусов.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на "Польское радио".

Обвинительный акт против двух граждан Польши и одного гражданина Украины, входивших в состав группы, направили в Окружной суд в Кельце.

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По словам следствия, члены группы в 2016-2018 годах упростили незаконное пересечение польской границы для 1430 иностранцев. От своей незаконной деятельности они получили по меньшей мере 286 000 злотых (66 000 евро).

"Члены группы занимались сопровождением и легализацией пребывания в Польше, в основном граждан Украины и Беларуси. Механизм деятельности заключался в организации иностранцам документов, позволяющих им просить у польских консульских учреждениях в Украине и Беларуси виз, а также в получении от Свентокшиского воеводы разрешений на временное пребывание в Польше", - сообщили в Карпатском отделе пограничной службы.

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"Прокурор обвинил двух граждан Польши и гражданина Украины в участии в организованной преступной группе и подделке документов, связанных с трудоустройством иностранцев, а также документов по открытию и продаже компаний и фирм, в пределах которых иностранцы должны были работать на территории Польши, а также фишинге документов от коммунальных служб, что сделало эту практику постоянным источником дохода", - отметили в Карпатском отделе пограничной службы.

Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы. Следствие по другим членам группы продолжается.