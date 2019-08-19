Глава МЗС Польщі заявив про позитивні сигнал з України у справі ексгумацій

Глава МЗС Польщі Яцек Чапутовича бачить шанс на зміну української позиції у справі заборони на проведення ексгумації поляків.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів у інтерв'ю виданню Rzeczpospolita.

"У цьому стосунку до нас надходять деякі позитивні сигнали. Ми хотіли б відновити діалог з історичних тем", - сказав польський дипломат, відповідаючи на запитання, чи готовий напередодні візиту до Варшави президент Зеленський погодитися на відновлення ексгумації останків поляків.

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Як відомо, польська сторона очікує, що Україна зніме мораторій на проведення пошуково-ексгумаційних робіт на території України, який був накладений ще 2017 року у відповідь на знесення пам'ятника УПА в Грушовичах.

Президент Польщі Анджей Дуда раніше заявив, що сподівається на розв'язання історичних проблем в двосторонніх відносинах з Україною.

Очікується, що Дуда попросить Зеленського скасувати мораторій на ексгумації поляків.

Володимир Зеленський відвідає Варшаву з візитом 1 вересня.

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