Глава МИД Польши заявил о положительных сигналах из Украины в деле эксгумаций

Глава МИД Польши Яцек Чапутович видит шанс на изменение украинской позиции по делу запрета на проведение эксгумации поляков.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он рассказал в интервью изданию Rzeczpospolita.

"В этом отношении нам поступают некоторые положительные сигналы. Мы хотели бы возобновить диалог на исторические темы", - сказал польский дипломат, отвечая на вопрос, готов накануне визита в Варшаву президент Зеленский согласиться на восстановление эксгумации останков поляков.

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Как известно, польская сторона ожидает, что Украина снимет мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ на территории Украины, который был наложен еще в 2017 году в ответ на снос памятника УПА в Грушовичах.

Президент Польши Анджей Дуда ранее заявил, что надеется на решение исторических проблем в двусторонних отношениях с Украиной.

Ожидается, что Дуда попросит Зеленского отменить мораторий на эксгумации поляков.

Владимир Зеленский посетит Варшаву с визитом 1 сентября.

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