Глава МИД Польши заявил о положительных сигналах из Украины в деле эксгумаций
Глава МИД Польши Яцек Чапутович видит шанс на изменение украинской позиции по делу запрета на проведение эксгумации поляков.
Как сообщает "Европейская правда", об этом он рассказал в интервью изданию Rzeczpospolita.
"В этом отношении нам поступают некоторые положительные сигналы. Мы хотели бы возобновить диалог на исторические темы", - сказал польский дипломат, отвечая на вопрос, готов накануне визита в Варшаву президент Зеленский согласиться на восстановление эксгумации останков поляков.
Как известно, польская сторона ожидает, что Украина снимет мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ на территории Украины, который был наложен еще в 2017 году в ответ на снос памятника УПА в Грушовичах.
Президент Польши Анджей Дуда ранее заявил, что надеется на решение исторических проблем в двусторонних отношениях с Украиной.
Ожидается, что Дуда попросит Зеленского отменить мораторий на эксгумации поляков.
Владимир Зеленский посетит Варшаву с визитом 1 сентября.
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