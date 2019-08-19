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Експосол у Росії очолив Конституційний суд Молдови

Понеділок, 19 серпня 2019, 13:45

Головою Конституційного суду Молдови став 65-річний суддя Володимир Цуркан, колишній депутат парламенту від Партії соціалістів і колишній посол Молдови в Москві.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу президента Молдови.

Цуркана обрали більшістю голосів на три роки. Згідно із законом, по два судді до КС делегують вища рада магістратури, парламент і уряд.

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Протягом 1999-2001 років Цуркан очолював МВС Молдови, а в 2002-2005 роках був послом в Росії, також він був депутатом парламенту кількох скликань, очолював партію "Єдина Молдова". До КС його обрали з посади депутата парламенту від соціалістів.

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