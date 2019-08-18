У Молдові застрелився колишній соратник олігарха-втікача Плахотнюка

Бізнесмен Юрій Лункашу, близький друг і соратник колишнього лідера Демократичної партії Володимира Плахотнюка, який втік з країни після зміни влади, застрелився увечері 17 серпня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Noi.md.

В суботу ввечері в поліцію звернувся водій Лункашу, який повідомив про загибель свого начальника.

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На допиті в поліції він розповів, що в суботу ввечері шеф викликав його до себе додому, оскільки захотів "покататися, щоб подихати свіжим повітрям". Водій під'їхав на службовій машині до будинку Лункашу, де той сів в автомобіль, і попрямував до траси маршруту R-6.

В якийсь момент Лункашу попросив водія зупинити машину в полі та написав записку такого змісту: "Білий будиночок я купив в 2017 році, я був інвестором". Потім він вийшов з машини і сказав водієві, що хоче подихати свіжим повітрям, після чого вистрілив собі в голову з пістолета Astra № 85034 калібру 6.35 і помер на місці.

У Державному реєстрі зброї на ім'я Юрія Лункашу зареєстровано шість одиниць вогнепальної зброї.

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Лункашу був президентом Клубу ділових людей "Interdependenţa" і володів частками в компаніях SC "DENIR LUX", "PRIMPROF CONSTRUCT", "ACVILIN-GRUP" і "GB & CO". Це компанії, що працюють в галузі будівництва, імпорту меблів, сигарет і виноробства.

Ім'я Юрія Лункашу пов'язано з операцією на суму понад 154 млн леїв, в результаті якої кіпрський офшор Investar Investments Limited купив у Кишиневі будівлі, які належали Плахотнюку.