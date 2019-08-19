Экс-посол в России возглавил Конституционный суд Молдовы
Понедельник, 19 августа 2019, 13:45
Председателем Конституционного суда Молдовы стал 65-летний судья Владимир Цуркан, бывший депутат парламента от Партии социалистов и бывший посол Молдовы в Москве.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу президента Молдовы.
Цуркана выбрали большинством голосов на три года. Согласно закону, по два судьи в КС делегируют высший совет магистратуры, парламент и правительство.
В течение 1999-2001 годов Цуркан возглавлял МВД Молдовы, а в 2002-2005 годах был послом в России, также он был депутатом парламента нескольких созывов, возглавлял партию "Единая Молдова". В КС был избран с должности депутата парламента от социалистов.
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