Глава МВС Італії звинуватив Берлін у міграційному шантажі

Міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні звинуватив Німеччину в четвер у шантажі на тлі суперечки між двома країнами через врятованих у морі мігрантів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Сальвіні написав у групі WhatsApp, що Німеччина поставила ультиматум: вона прийме мігрантів, врятованих італійським кораблем берегової охорони, тільки якщо Італія дозволить іншому судну Alan Kurdi з 40 біженцями на борту увійти у свій порт.

Німеччина повідомила Європейську комісію про свої вимоги й Брюссель згодом передав це повідомлення Італії.

"Ми не приймаємо накази або шантаж з Німеччини", - заявив Сальвіні італійському мовника Sky TG24 в четвер. Сальвіні також звинуватив уряд Німеччини у відправленні "жалюгідних сигналів".

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Сальвіні оголосив у середу, що Італія дозволить зійти на берег 131 мігранту з борту італійського судна берегової охорони Бруно Грегоретті. Це стало можливим, коли 5 країн ЄС, Німеччина, Франція, Португалія, Люксембург та Ірландія, дали зрозуміти, що приймуть мігрантів з судна.

Німецькому кораблю Alan Kurdi під керівництвом групи Sea-Eye не дозволили увійти в італійські води.