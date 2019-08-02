Глава МВД Италии обвинил Берлин в миграционном шантаже

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини обвинил Германию в четверг в шантаже на фоне спора между двумя странами из-за спасенных в море мигрантов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Сальвини написал в группе WhatsApp, что Германия поставила ультиматум: она примет мигрантов, спасенных итальянским кораблем береговой охраны, только если Италия позволит другому судну Alan Kurdi с 40 беженцами на борту войти в свой порт.

Германия сообщила Европейской комиссии о своих требованиях, и Брюссель впоследствии передал это сообщение Италии.

"Мы не принимаем приказы или шантаж из Германии", - заявил Сальвини итальянскому вещателю Sky TG24 в четверг. Сальвини также обвинил правительство Германии в направлении "жалких сигналов".

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Сальвини объявил в среду, что Италия позволит сойти на берег 131 мигранту с борта итальянского судна береговой охраны Бруно Грегоретти. Это стало возможным, когда 5 стран ЕС, Германия, Франция, Португалия, Люксембург и Ирландия, дали понять, что примут мигрантов с судна.

Немецкому кораблю Alan Kurdi под руководством группы Sea-Eye не позволили войти в итальянские воды.