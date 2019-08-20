СМИ: саммит G7 впервые в истории завершится без совместного заявления

Саммит "Большой семерки", который состоится в эти выходные во Франции, скорее всего, завершится без совместного коммюнике из-за разногласий между странами-участницами в сфере торговли.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом заявил во вторник японский чиновник, знакомый с ситуацией.

Читайте также Президент Еврокомиссии пропустит саммит G7 из-за операции

Как отмечает агентство, впервые саммит G7 закончится без коммюнике с момента начала встреч в 1975 году. Это подчеркивает разногласия, которые вызвала американская торговая политика президента США Дональда Трампа среди стран с развитой экономикой G7.

"Крайне важно для всех создать общее понимание с помощью всесторонних дебатов. Но трудно будет отправить сообщение остальному миру, если коммюнике не будет", - сказал чиновник, подтвердив более раннее сообщение японской общественной телекомпании NHK о том, что планов выпустить коммюнике после встречи лидеров нет.

Саммит, который состоится в юго-западном французском городе Биарриц 24-26 августа, пройдет на фоне торговой войны США и Китая и нестабильности финансовых рынков.

Читайте также Франция мобилизует 10 тысяч правоохранителей перед саммитом G7

В прошлом году Дональд Трамп покинул саммит раньше и отказался от совместного коммюнике, подорвав хрупкий консенсус по поводу торгового спора между Вашингтоном и его главными союзниками.

К "Большой семерке" относятся США, Франция, Великобритания, Япония, Германия, Италия, Канада, а также Европейский Союз.