Британія: удар блискавки позбавив електроенергії мільйон будинків

Відключення електрики у Великій Британії, яке 9 серпня залишило без світла мільйон будинків, було результатом удару блискавки.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters, про це свідчить попередній звіт оператора електромережі.

Внаслідок годинного блекауту ввечері 9 серпня один мільйон будинків залишилися без електрики, дві найжвавіші залізничні станції Лондона закрилися в годину пік.

За повідомленням компанії National Grid, перебої в подачі електроенергії були результатом рідкісної та незвичайної проблеми, яка призвела до майже одночасної втрати потужності двох генераторів — морського вітропарку Orsted Hornsea і газової електростанції RWE Little Barford.

У попередньому звіті National Grid йдеться, що о 16:52 за місцевим часом у лінію електропередачі вдарила блискавка. Лінія повернулася до нормальної роботи приблизно через 20 секунд.

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Також було відключено близько 500 мегават генеруючих потужностей, що є нормальним для таких подій.

Однак відразу після удару блискавки Orsted Hornsea та Little Barford скоротили подачу електроенергії в мережу, відключивши 1378 МВт генерації.

"Оскільки не очікується, що генерування відімкнеться чи перевантажиться у відповідь на удар блискавки, ця подія є, мабуть, вкрай рідкісною та несподіваною", - йдеться в заяві National Grid.

"Несподівана втрата генерування означала, що частота падала дуже швидко і виходила за межі нормального діапазону 50,5 Гц - 49,5 Гц", - додається у заяві.