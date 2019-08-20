Британія: удар блискавки позбавив електроенергії мільйон будинків
Відключення електрики у Великій Британії, яке 9 серпня залишило без світла мільйон будинків, було результатом удару блискавки.
Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters, про це свідчить попередній звіт оператора електромережі.
Внаслідок годинного блекауту ввечері 9 серпня один мільйон будинків залишилися без електрики, дві найжвавіші залізничні станції Лондона закрилися в годину пік.
За повідомленням компанії National Grid, перебої в подачі електроенергії були результатом рідкісної та незвичайної проблеми, яка призвела до майже одночасної втрати потужності двох генераторів — морського вітропарку Orsted Hornsea і газової електростанції RWE Little Barford.
У попередньому звіті National Grid йдеться, що о 16:52 за місцевим часом у лінію електропередачі вдарила блискавка. Лінія повернулася до нормальної роботи приблизно через 20 секунд.
Також було відключено близько 500 мегават генеруючих потужностей, що є нормальним для таких подій.
Однак відразу після удару блискавки Orsted Hornsea та Little Barford скоротили подачу електроенергії в мережу, відключивши 1378 МВт генерації.
"Оскільки не очікується, що генерування відімкнеться чи перевантажиться у відповідь на удар блискавки, ця подія є, мабуть, вкрай рідкісною та несподіваною", - йдеться в заяві National Grid.
"Несподівана втрата генерування означала, що частота падала дуже швидко і виходила за межі нормального діапазону 50,5 Гц - 49,5 Гц", - додається у заяві.