Британия: удар молнии лишил электроэнергии миллион домов

Отключение электричества в Великобритании, которое 9 августа оставило без света миллион домов, было результатом удара молнии.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом свидетельствует результат предыдущего отчета оператора сети.

В результате часового блэкаута вечером 9 августа один миллион домов остался без электричества, две оживленные железнодорожные станции Лондона закрылись в час пик.

По сообщению компании National Grid, перебои в подаче электроэнергии были результатом редкой и необычной проблемы, которая привела к почти одновременной потере мощности двух генераторов - морского ветропарка Orsted Hornsea и газовой электростанции RWE Little Barford.

В предыдущем отчете National Grid говорится, что в 16:52 по местному времени в линию электропередачи ударила молния. Линия вернулась к нормальной работе примерно через 20 секунд.

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Также было отключено около 500 мегаватт генерирующих мощностей, что является нормальным для таких событий.

Однако сразу после удара молнии Orsted Hornsea и Little Barford сократили подачу электроэнергии в сеть, отключив 1378 МВт генерации.

"Поскольку не ожидается, что генерирование отключится или перегрузится в ответ на удар молнии, это событие является, пожалуй, крайне редким и неожиданным", - говорится в заявлении National Grid.

"Неожиданная потеря генерирования означала, что частота падала очень быстро и выходила за пределы нормального диапазона 50,5 Гц - 49,5 Гц", - добавляется в заявлении.