Украина планирует открыть в Иерусалиме офис инноваций, а не диппредставительство

Профсоюзы, представляющие испанских экипажи Ryanair, 20 августа не смогли договориться с представителями авиакомпании с целью предотвратить забастовку, запланированную на 10 дней в сентябре.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на La Vanguardia.

Члены экипажей проведут забастовку 1, 2, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 и 28 сентября.

Забастовка направлена на предотвращение запланированного закрытия баз перевозчика в аэропортах Гран Канария, Южный Тенерифе и Жирона, что может привести к сокращению около 300 работников.

20 августа компания официально сообщила о намерении закрыть базы в Лас-Пальмасе и Тенерифе, а решение о Жироне будет подтверждено "через две недели, в зависимости от того, как продвигаются переговоры с профсоюзами".

Профсоюзы сотрудников Ryanair в Великобритании и Португалии также объявили о планах провести забастовки в конце августа и в начале сентября с требованием повышения оплаты труда и улучшения условий.

Напомним, 9 августа в аэропорту Барселоны "Эль-Прат" состоялась забастовка служб контроля безопасности.