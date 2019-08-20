Украина планирует открыть в Иерусалиме офис инноваций, а не диппредставительство

Профсоюзы, представляющие испанских экипажи Ryanair, 20 августа не смогли договориться с представителями авиакомпании с целью предотвратить забастовку, запланированную на 10 дней в сентябре.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на La Vanguardia.
Члены экипажей проведут забастовку 1, 2, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 и 28 сентября.
Забастовка направлена на предотвращение запланированного закрытия баз перевозчика в аэропортах Гран Канария, Южный Тенерифе и Жирона, что может привести к сокращению около 300 работников.
20 августа компания официально сообщила о намерении закрыть базы в Лас-Пальмасе и Тенерифе, а решение о Жироне будет подтверждено "через две недели, в зависимости от того, как продвигаются переговоры с профсоюзами".
Профсоюзы сотрудников Ryanair в Великобритании и Португалии также объявили о планах провести забастовки в конце августа и в начале сентября с требованием повышения оплаты труда и улучшения условий.
Напомним, 9 августа в аэропорту Барселоны "Эль-Прат" состоялась забастовка служб контроля безопасности.