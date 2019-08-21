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Новий посол Франції: Париж незмінно підтримує суверенітет і цілісність України

Середа, 21 серпня 2019, 10:52

Новопризначений посол Франції Етьєн де Монтень де Понсен заявив, що позиція Парижа з підтримки суверенітету і територіальної цілісності України є  незмінною.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили на сайті МЗС України після вручення послом у вівторок копії вірчих грамот заступниці міністра закордонних справ Олені Зеркаль.

"Франція приділяє велику увагу співпраці з Україною", – зазначив де Понсен.

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Французький дипломат підкреслив незмінність позиції Парижа щодо підтримки суверенітету України та територіальної цілісності в її міжнародно визнаних кордонах, наголосили в міністерстві. Така позиція, за його словами, ґрунтується на принципах міжнародного права.

Посол підтвердив налаштованість Франції, що головує в "Групі семи", продовжувати надавати підтримку та практичну допомогу в імплементації реформ в Україні.

Зеркаль підкреслила особливу роль Франції як члена нормандського формату у врегулюванні конфлікту на Донбасі, спричиненого російською агресією.

Як повідомлялося, президенти США і Франції у телефонній розмові у вівторок домовилися, що вони хочуть повернути Росію до "Великої сімки" в 2020 році.

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