Новый посол Франции: Париж неизменно поддерживает суверенитет и целостность Украины

Новоназначенный посол Франции Этьен де Монтень де Понсен заявил, что позиция Парижа по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины неизменна.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили на сайте МИД Украины после вручения послом во вторник копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Елене Зеркаль.

"Франция уделяет большое внимание сотрудничеству с Украиной", - отметил де Понсен.

Читайте также Новый посол Франции прибыл в Украину автомобилем

Французский дипломат подчеркнул неизменность позиции Парижа по поддержке суверенитета Украины и территориальной целостности в ее международно признанных границах, подчеркнули в министерстве. Такая позиция, по его словам, основывается на принципах международного права.

Посол подтвердил настрой Франции, председательствующей в "Группе семи", продолжать оказывать поддержку и практическую помощь в осуществлении реформ в Украине.

Зеркаль подчеркнула особую роль Франции как члена нормандского формата в урегулировании конфликта на Донбассе, вызванного российской агрессией.

Как сообщалось, президенты США и Франции в телефонном разговоре во вторник договорились, что они хотят вернуть Россию в "Большую семерку" в 2020 году.