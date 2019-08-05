Британія приєднується до військової місії США у Перській затоці

У понеділок Велика Британія заявила, що приєднується до очолюваної Сполученими Штатами місії з безпеки на морі у Перській затоці для захисту торгових суден, що проходять через Ормузьку протоку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

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"Велика Британія сповнена рішучості забезпечити захист її вантажів від незаконних погроз, і тому ми сьогодні приєдналися до нової місії з безпеки на морі в Перській затоці", - заявив журналістам міністр оборони Британії Бен Уоллес.

"Ми з нетерпінням очікуємо на співпрацю з США та іншими в пошуку міжнародного розв'язання проблем Ормузької протоки", - додав він.

Велика Британія наразі час направила есмінець HMS Duncan і фрегат HMS Montrose в Перську затоку для супроводу британських суден через протоку. Британські чиновники повідомили, що на даний момент 47 кораблів вже були супроводжені військовими кораблями.

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Як відомо, минулого місяця Іран захопив британський танкер в Ормузькій протоці за нібито порушення територіальних вод. Це сталося після того, як британці заарештували поблизу Гібралтару іранський танкер, звинувативши у порушенні санкцій проти Сирії.

Британське джерело у секторі безпеки заявило, що в центрі уваги нової місії буде захист безпеки судноплавства, а Велика Британія не буде приєднуватися до американських санкцій проти Ірану.