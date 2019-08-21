Німеччина проти повернення до формату G8 з участю Росії

Німецький уряд виступив проти ідеї повернення Росії до кола держав "Великої сімки".

Про це заявив речник німецького уряду Штеффен Зайберт, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Він нагадав, що Росію виключили з групи найбільш розвинених економік світу через анексію Криму в порушення міжнародного права і дестабілізацію східної України.

"Обидві ситуації зберігаються" - сказав Зайберт.

За його словами, як тільки у цьому напрямку будуть якісь зміни, можна буде обговорювати більше залучення Росії.

У вівторок президент США заявив, що він би підтримав повернення Росії до групи країн з найбільш розвиненою економікою, якби була висловлена така пропозиція.

Під час зустрічі Макрона і Путіна в понеділок президент Франції заявив, що повернення до формату G8 і "реанімації" відносин між Росією та ЄС залежить від прогресу у врегулюванні "української кризи".

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