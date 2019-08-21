Германия против возвращения к формату G8 с участием России

Немецкое правительство выступило против идеи возвращения России в число государств "Большой семерки".

Об этом заявил спикер немецкого правительства Штеффен Зайберт, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Он напомнил, что Россию исключили из группы наиболее развитых экономик мира за аннексию Крыма в нарушение международного права и дестабилизацию восточной Украины.

"Обе ситуации сохраняются", - сказал Зайберт.

По его словам, как только в этом направлении будут какие-то изменения, можно будет обсуждать большее вовлечение России.

Во вторник президент США заявил, что он бы поддержал возврат России к группе стран с наиболее развитой экономикой, если бы было высказано такое предложение.

Во время встречи Макрона и Путина в понедельник президент Франции заявил, что возвращение к формату G8 и "реанимация" отношений между Россией и ЕС зависит от прогресса в урегулировании "украинского кризиса".

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