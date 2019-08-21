Італія: демократи допустили нову коаліцію, мають кандидата в прем'єри

Провідна опозиційна партія Італії заявила у вівторок, що готова провести переговори з рухом "5 зірок" щодо формування уряду після краху попередньої популістської коаліції.

Про це заявив у середу речник Демократичної партії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Нікола Дзінгаретті, голова лівоцентристської Демократичної партії, заявив, що хоче вивчити можливість розподілу влади з "5-зірками" протягом останніх трьох років каденції парламенту. Якщо цього не станеться, слід провести дострокові вибори, сказав він.

Дзінгаретті виклав п'ять умов, які, за його словами, повинні бути основою будь-якої угоди - "лояльне членство" в Європейському союзі; надання центральній ролі парламенту; економічний розвиток, заснований на екологічній стійкості; зміна поводження з мігрантами та зміна економічної політики задля збільшення інвестицій.

"Якщо ці умови будуть прийняті найближчими днями, ми готові взяти на себе відповідальність за створення уряду", - сказав він.

У середу, 21 серпня, о 16:00 розпочалися консультації між представниками різних партій, на яких обговорять можливість формування нової правлячої більшості та ймовірність дострокових виборів.

Останнім часом між партіями "Ліга" та "Рухом 5 зірок" виникали постійній суперечки, які вилились у політичну кризу та бажання Сальвіні спровокувати дострокові вибори, щоб самому очолити уряд.

Він, схоже, прорахувався, думаючи, що демократи ніколи не підуть на створення коаліції з "5 зірками", з якими у них традиційно були погані відносини.