Италия: демократы допустили новую коалицию, есть кандидат в премьеры

Ведущая оппозиционная партия Италии заявила во вторник, что готова провести переговоры с движением "5 звезд" о формировании правительства после краха предыдущей популистской коалиции.

Об этом заявил в среду представитель Демократической партии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Никола Дзингаретти, председатель левоцентристской Демократической партии, заявил, что хочет изучить возможность разделения властей с "5 звездами" в течение последних трех лет каденции парламента. Если этого не произойдет, следует провести досрочные выборы, сказал он.

Дзингаретти изложил пять условий, которые, по его словам, должны быть основой любого соглашения - "лояльное членство" в Европейском Союзе; предоставление центральной роли парламенту; экономическое развитие, основанное на экологической устойчивости; изменение поведения с мигрантами и изменение экономической политики для увеличения инвестиций.

"Если эти условия будут приняты в ближайшие дни, мы готовы взять на себя ответственность за создание правительства", - сказал он.

В среду, 21 августа, в 16:00 начались консультации между представителями различных партий, на которых обсудят возможность формирования нового правящего большинства и вероятность досрочных выборов.

В последнее время между партиями "Лига" и "Движением 5 звезд" возникали постоянные споры, которые вылились в политический кризис и желание Сальвини спровоцировать досрочные выборы, чтобы самому возглавить правительство.

Он, похоже, просчитался, думая, что демократы никогда не пойдут на создание коалиции с "5 звездами", с которыми у них традиционно были плохие отношения.