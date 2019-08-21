В Чехии на должность министра культуры выдвинули экс-главу МИД

Бывший заместитель председателя партии социал-демократов и экс-министр иностранных дел Любомир Заоралек стал новым кандидатом от Социал-демократической партии на пост министра культуры, заявил лидер CSSD Ян Гамачек на пресс-конференции в среду.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Radio Praha.

Премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что ему подходит такая кандидатура. Гамачек надеется, что президент Земан не будет против выбора Заоралека.

Земан в июле после двухмесячного промедления удовлетворил просьбу Бабиша и одобрил отставку министра культуры Антонина Станека и впоследствии отказался утвердить предыдущего кандидата социал-демократов Михала Шмарду.

Замена министра, как правило, является обычным делом, и в Конституции Чехии сказано, что президент должен выполнять такие требования премьер-министра. Однако Земан сказал, что Конституция не дает ему крайнего срока для принятия решения.

Заоралек, будучи главой МИД, в 2015 году выступал против поставок оружия в Украину и заявлял, что введение миротворцев в Украину противоречило бы Минским соглашениям.

В то же время он говорил, что Россия подпитывает миграционный кризис в Европе, содействуя мигрантам в освоении северных маршрутов, а ее действия в Украине сравнивал с оккупацией Судет Гитлером.