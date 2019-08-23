Венгрия: Орбан поощряет пенсионеров предвыборными выплатами

Венгерские пенсионеры получат ваучеры на оплату коммунальных услуг по почте до конца сентября, за две недели до муниципальных выборов, на которых премьер-министр Виктор Орбан стремится не допустить, чтобы оппозиция получила успех.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на Bloomberg.

Правительство выделит 9000 форинтов (30 долларов), чтобы помочь пенсионерам оплатить счета за газ и электроэнергию, заявил министр, ответственный за Офис премьер-министра Гергель Гуляш, в пятницу, за день до начала кампании.

Кабинет министров также предоставит чрезвычайное бонус в размере 54 000 форинтов работникам программ общественных работ, сказал он.

Гуляш исключил, что выплаты связаны с местным голосованием 13 октября, заявив, что правительство хочет поделиться плодами "самого быстрого темпа экономического роста" в Европейском союзе.

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Партии, выступающие против нелиберального правления Орбана, стремятся преодолеть их раздробленность, что привело к семи последовательным победам партии премьер-министра "Фидес" на последних парламентских, муниципальных и европейских выборах.

"Фидес" набрала более 52% голосов в Венгрии на выборах в Европарламент в мае благодаря жесткой антииммиграционного риторике.