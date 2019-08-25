Франція: під час першого дня саміту G7 затримали майже 70 людей

В суботу в рамках заходів безпеки на саміті Групи семи у французькому Біарріці затримали 68 людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

38 затриманих були поміщені під варту.

Поліція втрутилася "зокрема, за участь у групі для вчинення насильства або заподіяння шкоди, володіння предметами, які можуть бути використані в якості зброї", - йдеться в повідомленні префектури департаменту Атлантичні Піренеї.

У префектурі також повідомили, що ніхто не постраждав у результаті несанкціонованої демонстрації, яка призвела до коротких сутичок ввечері в місті Байонна, що входить до агломерації з містом Біарріц. Під час демонстрації поліція застосувала водомети і сльозогінний газ.

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Близько 13 200 поліцейських і жандармів були розгорнуті в районі Біарріца в рамках заходів безпеки до саміту G7 через побоювання насильницьких демонстрацій.

В субботу головний анти-G7 протест, санкціонований владою, пройшов без будь-яких інцидентів, зібравши 15 000 учасників за даними організаторів, і 9000 - за даними влади.

У неділю кілька антиглобалізаційних організацій організували новий захід, який відбудеться вранці у Байонна, - "марш портретів", де повинні бути зібрані більше ста офіційних портретів президента Еммануеля Макрона. Окрім того, в неділю заплановані і інші акції.