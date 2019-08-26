Італія: партії не можуть домовитися щодо нового прем'єра

Термін, який президент Італії Серджо Маттарелла надав партіям для розв'язання політичної кризи, майже закінчився, але лівоцентристська Демократична партія та популістична "5 зірок" не можуть дійти згоди щодо формування нового уряду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Незгода стосується кандидатури наступного прем'єр-міністра, оскільки "5 зірок продовжує наполягати на відновленні прем'єр-міністра Джузеппе Конте.

Демократична партія надала своєму лідерові Ніколі Дзінгаретті мандат на вивчення можливості формування нового уряду.

Маттарелла провів консультації з лідерами політичних партій, щоб спробувати знайти вихід з нинішньої кризи, яка почалася, коли два тижні тому лідер партії "Ліга" Маттео Сальвіні відмовився від коаліції з рухом "5 зірок", а днями у відставку пішов прем'єр-міністр Джузеппе Конте.

Президент повинен ухвалити рішення про наступні кроки – призначення дострокових виборів або формування нового уряду — на основі альтернативної більшості в парламенті. У четвер Маттарелла запросив партії на другий раунд консультацій у вівторок.

Останнім часом між партіями "Ліга" та "5 зірок" виникали постійній суперечки, які вилились у політичну кризу та бажання Сальвіні спровокувати дострокові вибори, щоб самому очолити уряд.

Сальвіні думав, що демократи ніколи не підуть на створення коаліції з "5 зірками", з якими у них традиційно були погані відносини.