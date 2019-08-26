Италия: партии не могут договориться о новом премьере

Срок, который президент Италии Серджо Маттарелла предоставил партиям для разрешения политического кризиса, почти закончился, но левоцентристская Демократическая партия и популистская "5 звезд" не могут договориться о формировании нового правительства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Несогласие касается кандидатуры следующего премьер-министра, поскольку "5 звезд продолжает настаивать на восстановлении премьер-министра Джузеппе Конте.

Демократическая партия предоставила своему лидеру Николе Дзингаретти мандат на изучение возможности формирования нового правительства.

Маттарелла провел консультации с лидерами политических партий, чтобы попытаться найти выход из нынешнего кризиса, который начался, когда две недели назад лидер партии "Лига" Маттео Сальвини отказался от коалиции с движением "5 звезд", а на днях в отставку ушел премьер-министр Джузеппе Конте.

Президент должен принять решение о следующих шагах - назначении досрочных выборов или о формировании нового правительства - на основе альтернативного большинства в парламенте. В четверг Маттарелла пригласил партии на второй раунд консультаций во вторник.

В последнее время между партиями "Лига" и "5 звезд" возникали постоянные споры, которые вылились в политический кризис и желание Сальвини спровоцировать досрочные выборы, чтобы самому возглавить правительство.

Сальвини думал, что демократы никогда не пойдут на создание коалиции с "5 звездами", с которыми у них традиционно были плохие отношения.