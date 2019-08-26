Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Украина и еще 14 стран сделали совместное заявление о "выборах президента" Абхазии

Кремль отверг возможность возвращения в G7 по приглашению одной страны

Меркель: "нормандский" саммит должен состояться как можно быстрее в Париже

СМИ: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России






Кремль отверг возможность возвращения в G7 по приглашению одной страны

Понедельник, 26 августа 2019, 13:43

Россия заявила в понедельник, что не считает возможным возвращение в G7 / G8 по приглашению "только одной страны", поскольку все решения Группа принимает на основе консенсуса.

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Для России членство в G7 или возврат к G7 не является самоцелью", - сказал Песков журналистам.

Президент США Дональд Трамп на днях заявил, что "вполне возможно" пригласит президента РФ Владимира Путина в качестве гостя на саммит Группы семи в США.

По его словам, было бы целесообразно вернуть Москву в клуб.

Читайте подробнее в статье: Призрак Путина и торговые войны: о чем договорились на саммите G7 ключевые лидеры мира

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
G7 (группа семи) Путин Россия
powered by lun.ua