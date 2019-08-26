Сербия назвала тайным контракт на получение российских танков

Министерство обороны Сербии сообщило, что контракт на закупку 30 танков в России является конфиденциальным, и детали предполагаемой передачи не могут быть обнародованы без согласия Москвы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Balkan Insight.

"Мы не в состоянии предоставить любую информацию и ответы на вопросы, поскольку запрашиваемые данные являются тайными данными, а это значит, что они переданы Республике Сербия с обязательством хранить их в тайне", - сказали в Министерстве.

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"Соответствующие органы вовремя сообщат общественности о деталях этой юридической сделки, настолько, насколько это соответствует договору, который был заключен с согласия другой договорной стороны и в той мере информирования, которая может быть раскрыта", - добавили в ведомстве.

Информация о передаче танков впервые появилась в июле, когда посол Сербии в Москве заявил, что Румыния нарушает Конвенцию о судоходстве по Дунаю, не позволяя перевозить военную технику рекой.

Посол отметил, что на грузе находилось 30 модернизированных танков Т-72 и 30 бронетанковых боевых машин БРДМ-2, которые, по его словам, Россия пожертвовала Сербии несколько лет назад.

10 БРДМ-2 все же доставили самолетом, несмотря на то, что Румыния отказала в транзите через Дунай в связи с международными санкциями против Москвы за ее действия в Украине.

На Западе есть опасения, что Москва может подтолкнуть Сербию к очередной войне, особенно против бывшей провинции Косово, провозгласившей независимость в 2008 году.