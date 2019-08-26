Німеччина торік визнала понад 1100 українських дипломів

Німеччина торік повністю або частково визнала професійну кваліфікацію 36400 фахівців, які отримали свої дипломи за межами країни. 2018 року було схвалено на 20% заявок більше, ніж 2017-го.

Нові дані опублікувало Федеральне статистичне відомство, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Насамперед йдеться про дипломи про медичну освіту - вищу або середню спеціальну. 61% всіх схвалених заявок на підтвердження кваліфікації стосуються лікарів і медперсоналу. Далі за кількістю визнаних дипломів лідирують інженери, вчителі та вихователі.

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Найбільше було схвалено заявок від фахівців із Сирії (4800). Нижче в рейтингу країн з найбільшою кількістю визнаних дипломів слідують Боснія і Герцеговина, Сербія і Польща. Україна і Росія входять в десятку країн, фахівці з яких торік найчастіше зверталися із запитом про підтвердження кваліфікації.

Від фахівців з України німецькі відомства отримали 1 656 заявок. Найбільше заяв надійшло від лікарів, медсестер, інженерів, вчителів, вихователів. Кілька десятків заявок також прийшло від стоматологів, фармацевтів, офіс-менеджерів.

В українському списку, крім інженерів, є й інші представники технічної сфери: фахівці з металообробки та монтажу електрообладнання, а також автомеханіки. 1128 дипломів про освіту, отриману в Україні, повністю або частково визнали. При частковому визнанні претенденту пропонують пройти підвищення кваліфікації.

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З Росії надійшло понад 1500 заявок: здебільшого від лікарів, вчителів, інженерів, медперсоналу, вихователів дошкільних установ. Дипломи близько тисячі осіб визнали повністю або частково.

Всього 2018 року було розглянуто 50500 запитів. Насамперед йшлося про так звані регламентовані спеціальності (reglementierte Berufe). Ці спеціальності вимагають процедури державного допуску, за ними в Німеччині неможливо працювати без офіційного визнання професійної кваліфікації. Перш за все, це сфери медицини і освіти. Для деяких професій, як лікар або медсестра, стандарти розроблені на федеральному рівні, інші, як учитель чи вихователь, регулюються на рівні земель.

Для роботи в Німеччині за нерегламентованою професією формальне визнання документів про освіту не потрібне. До таких професій належать, наприклад, продавець, програміст, офіс-менеджер. Але можна добровільно замовити перевірку на відповідність кваліфікації німецьким стандартам. Так роботодавцю легше оцінити знання та вміння претендента.