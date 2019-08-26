Германия в 2018 году признала более 1100 украинских дипломов

Германия в прошлом году полностью или частично признала профессиональную квалификацию 36400 специалистов, которые получили свои дипломы за пределами страны. В 2018 году было одобрено на 20% заявок больше, чем в 2017-м.

Новые данные опубликовало Федеральное статистическое ведомство, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Прежде всего речь идет о дипломах о медицинском образовании - высшем или среднем специальном. 61% всех одобренных заявок на подтверждение квалификации касаются врачей и медперсонала. Далее по количеству признанных дипломов лидируют инженеры, учителя и воспитатели.

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Больше всего было одобрено заявок от специалистов из Сирии (4800). Затем в рейтинге стран с наибольшим числом признанных дипломов следуют Босния и Герцеговина, Сербия и Польша. Украина и Россия входят в десятку стран, специалисты из которых в прошлом году чаще всего обращались с запросом о подтверждении квалификации.

От специалистов из Украины немецкие ведомства получили 1656 заявок. Больше всего заявлений поступило от врачей, медсестер, инженеров, учителей, воспитателей. Несколько десятков заявок также пришло от стоматологов, фармацевтов, офис-менеджеров.

В украинском списке, кроме инженеров, есть и другие представители технической сферы: специалисты по металлообработке и монтажу электрооборудования, а также автомеханики. 1128 дипломов об образовании, полученном в Украине, полностью или частично признали. При частичном признании претенденту предлагают пройти повышение квалификации.

Из России поступило более 1500 заявок: в основном от врачей, учителей, инженеров, медперсонала, воспитателей дошкольных учреждений. Дипломы около тысячи человек признали полностью или частично.

Всего в 2018 году было рассмотрено 50500 запросов. В подавляющем большинстве речь шла о так называемых регламентированных специальностях (reglementierte Berufe). Эти специальности требуют процедуры государственного допуска, по ним в Германии невозможно работать без официального признания профессиональной квалификации.

Прежде всего, это сферы медицины и образования. Для некоторых профессий, как врач или медсестра, стандарты разработаны на федеральном уровне, другие, как учитель или воспитатель, регулируются на уровне земель.

Для работы в Германии по нерегламентированной профессии формальное признание документов об образовании не требуется. К таким профессиям относятся, например, продавец, программист, офис-менеджер. Но можно добровольно заказать проверку на соответствие квалификации немецким стандартам. Так работодателю легче оценить знания и умения претендента.