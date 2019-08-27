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ЄС: Британія має заплатити 43 млрд євро навіть у разі Brexit без угоди

Вівторок, 27 серпня 2019, 10:57

Британія повинна буде виконати свої фінансові зобов'язання, узяті в рамках членства в ЄС, навіть якщо Brexit відбудеться без угоди з Брюсселем.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euobserver, про це у вівторок заявив комісар ЄС з економічних питань П'єр Московісі.

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Як повідомлялось раніше, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон не хоче виплачувати ЄС всі 43 мільярди євро зобов’язань у випадку "жорсткого" виходу з блоку. Джонсон вважає, що Британія повинна заплатити лише 10 млрд євро.

"Тут немає про що говорити", - заявив Московісі, заперечивши можливість невиплати Британією коштів.

Раніше джерела повідомляли, що нездатність виплатити 43 мільярди євро за вихід з ЄС означатиме дефолт по суверенному боргу.

Нагадаємо, після візитів до Франції та Парижа і переговорів з Меркель та Макроном Джонсон заявив про покращення шансів на вихід з ЄС з угодою.

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