Норвегія стурбована планами РФ на Північний морський шлях

Міністр закордонних справ Норвегії Іне Еріксен Сорейде поставила під сумнів як економічну прибутковість, так і екологічні аспекти судноплавства через Арктику в Азію, що викликало реакцію з боку російської влади.

Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на NRK.

Наявна частина Північного морського шляху (ПМШ) проходить виключно в російських територіальних водах, обмежуючись на заході Архангельськом, а на сході Чукоткою. Судна йдуть і далі - в незамерзаючі порти Мурманська і Владивостока. Росія неодноразово говорила про плани розширювати діючу магістраль, щоб зв'язати гавані Західної Європи і Азії - шлях через ПМШ майже в два рази коротший, ніж маршрут через Суецький канал. Однак подібне розширення викликає заклопотаність у Норвегії.

"Поки що маршрут діє в рамках наявних угод. Але слід перевірити його на відповідність екологічним стандартам, які висуваються для корабельних маршрутів в Арктиці. Наскільки я бачу, у ПМШ є серйозні проблеми щодо всього: від пошуково-рятувальних робіт та недостатньої інфраструктури протягом усієї траси до вкрай суворого клімату. Це сильно ускладнює завдання зробити цей маршрут вигідним і комерційно успішним, як багато хто того хотів би", - сказала міністр.

Вона також заявила, що Норвегія не розглядала можливість надати порти Шпіцбергена для використання їх в рамках ПМШ.

У посольстві РФ в Осло заявили "Известиям", що норвезька сторона зараз ніяк не причетна до опрацювання Північного морського шляху, це питання поки залишається внутрішньою справою РФ і не стосується королівства.

"Норвегія, наскільки можна судити, придивляється до можливостей, які поступово будуть відкриватися в міру облаштування траси, але залишається при цьому стороннім спостерігачем", - заявив старший радник посольства Владімір Ісупов.

У посольстві також відзначили, що проблематика судноплавства на Шпіцберген також зараз залишається поза рамками ПМШ, оскільки поки траса проходить в межах російських територіальних вод.

Раніше повідомлялося, що Москва перекинула комплекси "Бастіон" на острів у Арктиці, щоб посилити контроль над Північним морським шляхом.