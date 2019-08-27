У турецькому місті обвалився міст, люди впали у воду

Двоє людей 26 серпня отримали незначні травми внаслідок падіння мосту у турецькому місті Терме, що в чорноморській провінції Самсун.

Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на Hurriyet daily news.

Після опадів дорога через міст фактично була закрита, проте деякі громадяни її все одно використовували, заявив мер Терме Алі Кліч.

Читайте також Туреччина: в туристичному регіоні стався землетрус

Двоє людей отримали поранення, впавши у провалля, викликане обвалом. Також був пошкоджений припаркований мікроавтобус, який впав у річку.