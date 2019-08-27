В турецком городе обрушился мост, люди упали в воду
Вторник, 27 августа 2019, 11:24
Двое человек 26 августа получили незначительные травмы в результате падения моста в турецком городе Терме, что в черноморской провинции Самсун.
Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на Hurriyet daily news.
После осадков дорога через мост фактически была закрыта, однако некоторые граждане ее все равно использовали, заявил мэр Терме Али Клич.
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Два человека получили ранения, упав в пропасть, образовавшуюся в результате обвала. Также был поврежден припаркованный микроавтобус, который упал в реку.
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