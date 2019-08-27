Джонсон відповів опозиції: Британія вийде з ЄС 31 жовтня

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон знову заявив про намір вивести країну з ЄС 31 жовтня на тлі заяв опозиції завадити цим планам.

Про це повідомляє "Європейська правда"

"Результат референдуму необхідно поважати. Ми залишимо ЄС 31 жовтня", - написав Джонсон у Twitter, додавши хештег #LeaveOct31.

The referendum result must be respected.



We will leave the EU on 31st October. #LeaveOct31 — Boris Johnson (@BorisJohnson) August 27, 2019

Як відомо, Джонсон послідовно виступає за вихід з ЄС наприкінці жовтня незалежно від того, чи вдасться домогтися змін в угоді з ЄС.

Допис Джонсона з'явився через кілька хвилин після того як стало відомо про результати зустрічі опозиційних партій, які домовилися спробувати змінити законодавство, щоб змусити Джонсона відкласти Brexit без угоди.

Нагадаємо, Джонсон не хоче виплачувати ЄС всі 43 мільярди євро зобов’язань у випадку "жорсткого" виходу з блоку.

Джонсон вважає, що Британія повинна заплатити лише 10 млрд євро.