Джонсон відповів опозиції: Британія вийде з ЄС 31 жовтня

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон знову заявив про намір вивести країну з ЄС 31 жовтня на тлі заяв опозиції завадити цим планам.

Про це повідомляє "Європейська правда"

"Результат референдуму необхідно поважати. Ми залишимо ЄС 31 жовтня", - написав Джонсон у Twitter, додавши хештег #LeaveOct31.

The referendum result must be respected.



We will leave the EU on 31st October. #LeaveOct31